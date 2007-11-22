У Горлівці троє школярів убили жінку за 110 гривень і цигарки

У Горлівці троє школярів 13-15 років убили і пограбували місцеву жительку.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю головного облуправління міліції, днями в Центрально-Міському районі Горлівки було скоєно вбивство жінки.

Співробітники міліції по гарячих слідах змогли встановити і затримати трьох підозрюваних у вбивстві. Ними виявилися учні місцевої школи 13, 14 і 15 років.

Слідству вони розповіли, що вночі з метою заволодіння особистим майном проникли через вікно в будинок жінки і вбили її. Після цього підлітки забрали в жертви 110 гривень і 40 пачок сигарет.

Двоє із затриманих знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання, третьому судом обирається запобіжний захід.