У Києві працівниця банку крала гроші в пенсіонерів

Про це УНІАН повідомили у прес-службІ прокуратури Дніпровського району міста Києва.

Повідомляється, що прокуратура Дніпровського району Києва підтримала державне обвинувачення у судовому розгляді справи стосовно посадовця одного зі столичних відділень філії банку, котра незаконно знімала грошові кошти з рахунків вкладників-пенсіонерів.

Встановлено, що упродовж листопада 2012 року - січня 2013 року завідувач територіального відділення філії банку, маючи доступ до банківської програми, підробила заяви на видачу готівки від імені вкладників-пенсіонерів. У подальшому зловмисниця на підставі підроблених заяв отримала з каси банку 61 тисячу гривень.

Стосовно посадовця фінустанови було відкрито кримінальне провадження за ч. 1, 3, ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в віданні» та ч. 1, 3 ст. 200 ККУ «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення».

Вироком Дніпровського районного суду працівницю банку визнано винною та засуджено до 3 років позбавлення волі з випробувальним строком на 2 роки.

Крім того, суд позбавив засуджену права обіймати посади пов’язані з повною матеріальною відповідальністю строком на 2 роки та зобов’язав її сплатити 61 тис. гривень банку, який до цього відшкодував потерпілим усі завдані збитки.