Суд зобов'язав приватну компанію повернути крани Одеському морпорту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Згідно з повідомленням, рішенням суду задоволено позов Чорноморського прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері в інтересах держави до приватної компанії, яка спеціалізується на завантаженні/розвантаженні суден.

«Договір оренди державного нерухомого майна, укладений між ДП «Одеський морський торговий порт» і цим товариством, розірвано», - повідомили в прес-службі.

Зокрема, суд зобов'язав відповідача повернути порту портальні крани вартістю 32 млн грн за актом прийому-передачі про повернення майна. На виконання судового рішення компанією (товариством) також перераховані на рахунок порту 4,03 млн грн заборгованості з орендної плати. Крім того, сторонами 10 червня укладено договір про розірвання зазначеного договору оренди та підписано акт прийому-передачі кранів.