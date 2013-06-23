Завтра сильні дощі заливатимуть Одещину й захід України

Завтра у західній частині України та на Одещині очікуються дощі, грози, місцями сильні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с і град.

На решті території України - без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, у південній частині місцями 21-23°, у східних областях 11-16°; вдень 28-33°, у західних областях 24-29°.

У Києві та області у понеділок - без опадів. Вітер східний, 3-5 м/с.

Температура по області вночі 15-20°, вдень 28-33°, у Києві вночі 18-20°, вдень близько 30°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 20-23°, в районі Євпаторії 18°; у Дніпрі біля Києва 24°.