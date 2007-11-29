НАТО може закрити очі на військово-технічний стан України, якщо...

Завадою для зближення України з НАТО є недостатні військово-технічні передумови з українського боку, а також настрої всередині українського суспільства, зокрема серед самих військових. Так в інтерв’ю „Німецькій хвилі” охарактеризував актуальну ситуацію Свен Зінґгофен, німецький експерт з питань НАТО від Європейської Академії Берліна.

Матеріально-технічна база української армії слабка, а настрої серед військових не можна вважати проєвропейськими, каже Зінґгофен. Зокрема багато генералів ставляться дуже критично до ідеї вступу України до НАТО. Проте, не лише військова складова оцінюється альянсом, коли йдеться про можливих членів, каже німецький експерт: «Якщо всі інші умови будуть в порядку, тобто демократія, правова держава, якщо будуть помітні позитивні тенденції розвитку у військовій галузі, то військово-технічний стан України можна буде навіть не брати до уваги». До першочергових кроків у реформуванні українських збройних сил Зінґгофен відносить юридичну реформу і зміцнення демократичних основ армії. Серед зовнішньополітичних проблем на шляху України до НАТО експерт виділив передусім негативне ставлення Росії. Аби уникнути конфлікту з сусідами, українці мають досягти передусім внутрішнього консенсусу з цього питання, вважає німецький експерт: «Росія не протестуватиме, якщо Україна вирішить таки вступати в НАТО. Питання в тому - як швидко це станеться і як до цього ставитиметься більшість українців», - каже Зінґгофен.