Українці все частіше сідають за кермо напідпитку

З початку 2013 року, майже 7000 водіїв попалися на їзді у нетверезому вигляді. Кількість таких випадків з року в рік зростає. Якщо порівнювати з минулим роком, то в нинішньому їх стало на 113 більше, повідомляє прес-служба ДАІ.

На тему: На Харківщині легковик врізався в автобус з пасажирами, є постраждалі

Нагадаємо, тільки за три тижні червня в Києві з вини п'яних водіїв сталося 9 ДТП, у яких 2 особи загинули та 13 отримали травми, повідомляє Сегодня.