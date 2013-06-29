Українці все частіше сідають за кермо напідпитку
19:22, 29 червня 2013Суспільство
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У ДАІ підрахували, скільки нетверезих водіїв сідає за кермо
Українські водії почали частіше їздити п'яними / Фото : auto.onliner.by
З початку 2013 року, майже 7000 водіїв попалися на їзді у нетверезому вигляді. Кількість таких випадків з року в рік зростає. Якщо порівнювати з минулим роком, то в нинішньому їх стало на 113 більше, повідомляє прес-служба ДАІ.
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Нагадаємо, тільки за три тижні червня в Києві з вини п'яних водіїв сталося 9 ДТП, у яких 2 особи загинули та 13 отримали травми, повідомляє Сегодня.
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