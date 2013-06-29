На Харківщині легковик врізався в автобус з пасажирами, є постраждалі

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася вчора, 28 червня, близько 16.45 на 462 км автодороги Київ – Харків – Довжанський.

На тему: В Україні за добу сталося майже 600 ДТП

29-річна жінка-водій автомобіля Нyundai Аccent, рухаючись з боку Люботина в напрямку селища Пісочин, виконуючи розворот, не надала переваги в русі та допустила зіткнення з автобусом «РУТА», який рухався в попутному напрямку.

Після зіткнення автобус із 20 пасажирами в салоні з’їхав в лівий кювет та врізався в дерево.

Внаслідок ДТП постраждали 5 пасажирів автобуса. Всіх постраждалих з тілесними ушкодженнями доставлено до обласної лікарні. Після надання медичної допомоги, четверо з них направлені на амбулаторне лікування за місцем мешкання.

За фактом ДТП проводиться розслідування.