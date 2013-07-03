На Кіровоградщині п'яні міліціонери побили сімейну пару з Росії

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури області, за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання до чотирьох років позбавлення волі.

Конфлікт між міліціонерами та подружжям виник близько 4 годині ранку та переріс у бійку. Росіянину були спричинені численні тілесні ушкодження, у тому числі струс головного мозку та забій грудної клітини. Його дружина отримала травму у вигляді забою м’яких тканин шиї. За даними неофіційних джерел, правоохоронці також зірвали з жінки золоті прикраси.

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Наразі, обох працівників міліції затримано. Вирішується питання щодо обрання для них міри запобіжного заходу.

Хід проведення досудового розслідування прокуратурою області взято на контроль.