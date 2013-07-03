Морозиво з користю для всіх від ТМ «Рудь» - «Без Цукру»!

Найкориснішим ласощами є морозиво, виготовлене з натуральних продуктів, вершків і молока. Саме такий продукт принесе користь, відмінно заспокоїть нерви, зніме розумове напруження, допоможе при безсонні. Морозиво у своєму складі містить корисну амінокислоту-триптофан. Дана кислота бере участь у виробленні гормону щастя - серотоніну. Дієтологи радять вживати морозиво при виснаженні, недокрів'ї. І навіть лікарі, які лікують ангіни, радять їсти його регулярно.

Такий метод допомагає виробляти імунітет, горло поступово звикає до знижених температур. Здорові люди можуть їсти морозиво хоч щодня, але, звичайно ж, потрібно враховувати всі спожиті протягом дня калорії. Сьогодні, багато людей, що піклуються про своє здоров'я, переходять з цукру на фруктозу, для того щоб знизити калорійність продуктів і замінити в своєму раціоні «легкоусвояемий» цукор. Для цього підходять так звані «дієтичні продукти» або «солодощі для діабетиків». Поняття «для діабетиків» абсолютно не потрібно боятися, так як діабетичний або дієтичний продукт увазі під собою тільки те, що в його складі цукор замінений цукрозамінником - фруктозою, сорбітом, стевією ... Фруктоза - це цукор, що міститься у фруктах, меді. Її ще називають "повільним цукром", фруктоза засвоюється клітинами, не вимагаючи гормону інсуліну і не викликаючи - як цукор - гормональних сплесків, що дуже важливо для правильного функціонування організму. Морозиво на фруктозі за консистенцією і смаком не відрізняється від морозива на цукрі.

Компанія «Рудь» - лідер у виробництві якісного морозива, пропонує оцінити по достоїнству новинку - морозиво у вафельному стаканчику «Без Цукру» 3,0% жиру. Дане морозиво не містить цукру, і виготовляється виключно на фруктозі, що зберігає (на відміну від цукру) в організмі запаси заліза і цинку; до того ж фруктоза менш алергенна, ніж звичайний цукор, тому її вводять в раціон дітей, діабетиків та алергіків. Освіжаючим морозивом «Без Цукру» особливо приємно насолодитися в спекотний, літній день.

Порція морозива на фруктозі від ТМ «Рудь» важить 65 р., містить всього 100 ккал і в кількості 1 пачки в день ці ласощі дозволено щодня вживати навіть людям хворим на цукровий діабет.

Насолоджуйтеся з користю!