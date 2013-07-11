Roshen не одержувала від Росії офіційних претензій до якості

Про це сказано в заяві Roshen, яку має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

«Процедури сертифікацій функціонуючих виробництв, на яких виготовляється кондитерська продукція, що поставляється на ринок РФ, завжди виконувалися в належні терміни і до сьогоднішнього дня жодних зауважень з боку сертифікуючих організацій РФ на адресу корпорації Roshen не надходило, що підтверджується наявністю відповідної документації», - заявляють в компанії.

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У корпорації відзначили, що впродовж 15 років Roshen поставляє продукцію до Росії, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Азербайджану, Вірменії, Молдови, Естонії, Латвії, Литви, США, Канади, Німеччини, Ізраїлю, а також низки інших країн, і не одержувала претензій з боку митних служб про порушення порядку оформлення вантажу або декларування вантажу при перетині кордону.

При цьому Roshen підтверджує готовність до конструктивної співпраці зі всіма контролюючими і перевіряючими органами, зокрема й Російської Федерації, для розгляду і усунення претензій, які існують з їх боку.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня голова Росспоживнагляду, головний державний лікар РФ Геннадій Оніщенко заявив, що у російської санітарної служби з'явилися претензії до кондитерської продукції, яка поставляється з України. При цьому Росспоживнагляд забракував кілька партій української кондитерської продукції.

За даними Міністерства доходів і зборів, у 2012 році українські кондитери поставили на ринок РФ 119,1 тис. тонн шоколадних виробів, виручивши майже 413 млн. дол. При цьому імпорт шоколаду з Росії до України минулого року становив 27,8 тис. тонн, або 102,7 млн. дол. у грошовому вираженні.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика "Рошен" (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen є дочірнім підприємством «Українського промислово-інвестиційного концерну» («Укрпромінвест», м. Київ).