Укркондпром: удар Росії по шоколаду може бути болючим

Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк.

«Ми точно недорахуємося прибутку, відповідно держава недорахується податку на прибуток. По-друге, ми недорахуємося в обсягах, тому що якусь частину ринку, враховуючи те, що наша продукція подорожчає, ми можемо втратити», - сказав Балдинюк. Отже, за його словами, це приведе до скорочення зайнятості в галузі.

До того ж, голова «Укркондпрому» вважає, що від запровадження мита на імпорт шоколаду постраждають і суміжні галузі, особливо цукрова.

«У суміжних галузях теж ситуація погіршиться, оскільки ми не викупимо у них визначеної кількості продукції», - пояснив Балдинюк.

Він також зазначив, що російський ринок на сьогодні є одним з основних для українських кондитерів, тому негативні наслідки від запровадження мита можуть бути істотними.

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Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація має намір обкласти додатковим спеціальним митом імпорт з України вугілля, шоколаду і скла у відповідь на запровадження Києвом спеціального мита на імпорт автомобілів. Щоб компенсувати збитки, Росія залишає за собою право стягувати мито у розмірі 0,1 євро за 1 кг українського шоколаду, 54% - на імпорт вугілля і 15% - сткла.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства доходів і зборів, у 2012 році вітчизняні кондитери поставили на ринок РФ 119,1 тис. тонн шоколадних виробів одержали майже 413 млн. дол. При цьому імпорт шоколаду з Росії до України торік становив 27,8 тис. тонн або 102, 7 млн. дол. у грошовому вираженні.