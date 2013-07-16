Українські інкасатори купують зброю в кредит - газета

Про це повідомляє видання Вести зі слів інкасатора одного з найбільших банків країни.

"Ти влаштовуєшся на роботу, тобі дають кредит, ти купуєш "ствол" і повертаєш гроші. Ніяких пільгових умов. Я так на зброю витратив $1 тисячу", - розповів співрозмовник газети.

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Спілкувався з журналістами 37-річний Василь з Києва, колишній співробітник МВС, який майже чотири роки пропрацював інкасатором. Як він каже, туди якраз і намагаються набрати колишніх офіцерів, а платять їм у Києві в середньому 4,5-5,5 тисячі гривень.

Він розповів, що інкасатори працюють в режимі тотальної економії на всьому - від пального до страховки життя.

«Графік ненормований, трудові книжки можуть бути з потрійною посадою - «водій, інкасатор, охоронець». При цьому банкіри економлять буквально на всьому: на автомобілях, зброї, екіпіруванні. Ти виїжджаєш на свій страх і ризик. Буде напад - ніяких страховок і виплат у разі чого. Машини не броньовані, перевірки закривають на це очі. Тому що головне - передати гроші, і нікого не цікавить, якою ціною», - розповів Василь.

«Влітку доводиться їздити з відкритими вікнами, тому що не можна увімкнути кондиціонер. Взимку, відповідно, не користуємося пічкою. Жилети теж видаються для галочки, вони взагалі на ладан дихають - не такої міцності, як повинні бути. Зброя теж своя», - завершив він.

Нагадаємо, за останній тиждень в Україні сталося два гучні напади на інкасаторські машини. Під час одного з них - у Миколаєві - загинув водій машини і двоє нападників, після другого - у Дніпропетровській області - були знайдені тіла водія і інкасатора, а їхній третій колега зник із сумою в 500 тисяч гривень.