Знайшли інкасаторський автомобіль з двома загиблими

16:30, 15 липня 2013
Суспільство
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У Дніпропетровській області з інкасаторського автомобіля зникло майже 500 тис. грн.

Зник другий озброєний інкасатор

На Дніпропетровщині знайдено інкасаторський автомобіль з двома загиблими.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Дніпропетровській області Олексій Щербатов.

Зокрема, за його словами, сьогодні близько 13-ї год. до міліції надійшло повідомлення про те, що на трасі Кіровоград-Запоріжжя в Апостолівському району Дніпропетровщини виявлено покинутий інкасаторський автомобіль, в якому знайдено мертвими інкасатора та водія.

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За даними Щербатова, з місця трагедії зник другий озброєний інкасатор.

Також з інкасаторського автомобіля зникло майже 500 тис. грн.

Наразі вживаються заходи для розшуку зниклого інкасатора.

На місце події виїхало керівництво правоохоронних органів області.

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