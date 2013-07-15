Знайшли інкасаторський автомобіль з двома загиблими

На Дніпропетровщині знайдено інкасаторський автомобіль з двома загиблими.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Дніпропетровській області Олексій Щербатов.

Зокрема, за його словами, сьогодні близько 13-ї год. до міліції надійшло повідомлення про те, що на трасі Кіровоград-Запоріжжя в Апостолівському району Дніпропетровщини виявлено покинутий інкасаторський автомобіль, в якому знайдено мертвими інкасатора та водія.

На тему: У Миколаєві міліція шукає третього грабіжника інкасаторів (відео)

За даними Щербатова, з місця трагедії зник другий озброєний інкасатор.

Також з інкасаторського автомобіля зникло майже 500 тис. грн.

Наразі вживаються заходи для розшуку зниклого інкасатора.

На місце події виїхало керівництво правоохоронних органів області.