Українські альпіністи зійдуть на Ельбрус в пам’ять про загиблих у Пакистані

Українські альпіністи на знак пам’яті про загиблих у Пакистані харківських альпіністів здійснять сходження на найвищу точку Європи, гору Ельбрус.

Про це повідомили УНІАН у Харківському альпклубі.

Експедиція на Кавказ вирушила з Харкова 3 серпня. Це щорічний захід проводиться в одинадцятий раз.

Учасники експедиції здійснять дводенний похід по долинах Кавказу, минуть два перевали і, пройшовши акліматизацію, прийдуть у базовий табір із північної сторони Ельбрусу. Після доби відпочинку альпіністи піднімуться на висоту 3900 м, де буде організований штурмовий табір. Після проведення сніжно-льодових занять і ще одного акліматизаційного підйому на висоту 4500 м, орієнтовно 11 серпня, альпіністи здійснять сходження на східну вершину Ельбрусу, висота якої 5621 м.

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Основними організаторами завжди були видатні харківські альпіністи - Ігор Свергун, який був убитий бойовиками в Пакистані, та Сергій Бершов.

«У зв’язку з трагічною загибеллю в базовому таборі І.Свергуна, Б.Кашаева і Д.Коняева, вирішено це щорічне масове сходження на Ельбрус присвячувати пам'яті загиблих альпіністів», - зазначили в альпклубі.

Крім того, на відзначення 70-ї річниці визволення Харкова від фашистів, на вершину Ельбрусу буде піднято прапор міста Харкова, який планувалося занести на Нанга-Парбат (8125 м).

В експедиції беруть участь 36 осіб різної альпіністської кваліфікації та віку. «Не всі планують дійти до вершини, деякі обмежать себе підйомом у базовий або штурмовий табір. Організацією експедиції в частині забезпечення базового табору активно займається також Тамара Свергун і 13-ти річний син Ігоря – Єгор», - зауважили в альпклубі.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 23 червня у Пакистані озброєні бойовики увірвалися в базовий табір альпіністів у провінції Гілгіт-Балтістан на території спірного регіону Кашмір і розстріляли міжнародну групу туристів, які піднімалися на гору Нанга-Парбат. Загинули 9 альпіністів, з яких троє українців (Сергій Свиргун, Бадаві Кашаєв, Дмитро Коняєв), та місцевий гід-провідник.

Відповідальність за вбивство туристів узяло на себе терористичне угруповання, що близьке до пакистанського крила Талібану.