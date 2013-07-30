ЗМІ: Пакистан відмовився платити компенсації родинам вбитих українських альпіністів

«Пакистанська сторона заперечує наявність вини свого уряду в згаданій трагедії та можливість сплати такої компенсації з огляду на те, що загибель громадян України сталася внаслідок скоєння злочину членами ісламістського терористичного угрупування «Джундуллах», діяльність якого є незаконною та переслідується в Ісламській Республіці Пакистан», – повідомляє Тиждень.ua з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

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Посольство України в Пакистані спрямувало ноту до МЗС країни з вимогою провести ретельне розслідування терористичного акту.

Також, як зазначає МЗС, пакистанські туристичні оператори відмовлялися виплачувати кошти українцям за невикористані дні туристичного походу.

«Незважаючи на заперечення представників туристичних фірм, що цей випадок підпадає під форсмажорні обставини, певна сума, зрештою, була повернена альпіністам», – додає міністерство.

Нагадаємо, у ніч проти 23 червня у Пакистані озброєні бойовики увірвалися в базовий табір альпіністів у провінції Гілгіт-Балтістан на території спірного регіону Кашмір і розстріляли міжнародну групу туристів. Загинули 9 альпіністів, з яких троє українців, та місцевий гід-провідник.

Відповідальність за вбивство туристів узяло на себе терористичне угруповання, що близьке до пакистанського крила Талібану.

Раніше МЗС України повідомляло, що влада Пакистану розглядає можливість надання компенсації сім'ям українських громадян, які загинули під час нападу бойовиків.