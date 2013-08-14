У Табачника знову замовили підручники по 600 гривень

ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міносвіти і науки України уклало низку угод на видання підручників на загальну суму 85,93 млн грн.

Про це повідомляє сайт "Наші гроші" з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Підручник «Літературне читання. Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. 3 клас» коштуватиме понад 607 грн.

«Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. 3 клас» обійдеться державі у понад 571 грн за екземпляр.

Наклади цих підручників становлять 198 екземплярів.

Ціна на них перевищує обіцяну Міністерством освіти та науки, яке запевняло в тому, що йому вдалося зменшити вартість малотиражних підручників у порівнянні з попередніми роками.

«Ось для порівняння: вартість найдорожчого підручника мовами національних меншин у 2013 році становить лише 365,64 гривні, коли, приміром, вартість підручника з біології мовами національних меншин у 2009 році становила 870,50 гривень», – повідомила прес-служба МОН.

Високу ціну на малотиражні підручники у МОН пояснили тим, що їх виготовлення «складається не тільки з витрат на папір, картон, плівку та поліграфічні витрати, а ще й з редакційних та видавничих (авторські гонорари, розроблення оригінал-макетів, художні та редакційні витрати). Вказані витрати щодо кожного підручника розподіляються на загальний наклад (тираж, обсяг) підручників, що закуповується, тобто, чим менший тираж, тим більший відсоток витрат у загальній вартості підручника».

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"Наші гроші" нагадують, що перевірка Рахунковою палатою ситуації з виданням підручників Міністерством освіти в 2010-2011 роках виявила наступне: видавництва, яким Мінсовіти доручало видання підручників, замовляли поліграфічні послуги у харківському ТОВ «Побутелектротехніка» Михайла Шифріна. Після цього компанія замовляла друк в реальних типографіях, залишаючи собі 60-85% від виділених міністерством коштів.