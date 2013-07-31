УДАР вимагає відставки Табачника у зв’язку з корупційними скандалами

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

“У системі освіти України за два місяці сталося сім корупційних скандалів. А міністр стверджує, що хабарництва під час вступу не існує. Заява Табачника може свідчити лише про дві речі: або він не контролює ситуацію в системі освіти, або стоїть на вершині корупційної піраміди. Якщо пригадати численні скандали – в тому числі й із «золотими» підручниками – та реакцію на них Табачника, то очевидним стає другий висновок”, - зазначають у партії.

На тему: Табачнику ситуація з Мельником навіяла асоціації з жахливими ДТП

В “УДАРі” також переконані, що Табачник «цілеспрямовано руйнує» сферу освіти.

“Сьогодні достатньо лише поспілкуватися зі студентами чи абітурієнтами, щоб зрозуміти – ситуація в системі освіти стрімко погіршується. Зокрема, й зі зростанням хабарництва в освіті. Міністр не бажає бачити проблем та до останнього захищатиме саме існуючу систему”, - переконані в партії.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня Табачник заявив, що жодних «шпаринок» для хабарництва під час вступу до вищих навчальних закладів не залишилось.

Про це він сказав, коментуючи ситуацію з затриманням 27 липня ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника під час одержання від двох громадян хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

На уточнююче запитання журналістів, як можуть ректори брати гроші за вступ і чи залишились якісь «шпаринки», якими ректор може маніпулювати, міністр відповів: “Ніяких шпаринок не залишилось, більше того, в цьому році наказ про зарахування в кожному ВНЗ буде формувати Єдина державна електронна база освіти і всі вони будуть розміщені там”.

Він також зазначив, що не знає, як відбувається слідство у справі Мельника, оскільки університет податкової служби підпорядкований Міністерству доходів і зборів.