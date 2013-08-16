ЗМІ: Білоруські прикордонники кажуть, що затримали Мельника і передали Україні

Мельник перетинав білоруський кордон.

На тему: ЗМІ: Мельник утік до Білорусі за паспортом брата (документ)

Про це Тиждень.ua повідомив помічник начальника Пінського прикордонного загону Республіки Білорусь по роботі зі ЗМІ Михайло Бут-Гусаїм.

«І був затриманий і притягнений до адміністративної за порушення правил перебування на території Республіки Білорусь без відповідних документів, а саме – паспорта. І був переданий ДПС України», – повідомив він.

Детальнішу інформацію він пообіцяв повідомити згодом.

На тему: Українські прикордонники кажуть, що білоруси Мельника їм не передавали

Як повідомляв УНІАН, Петра Мельника затримали 27 липня під час отримання хабара в загальній сумі 120 тис. грн.

9 серпня Петро Мельник утік з-під домашнього арешту, позбавившись електронного браслету. ЗМІ припускали, що Мельник може податися у Білорусь, Росію чи Придністров'я.

13 серпня його оголосили у міждержавний розшук, а 14 серпня - у міжнародний.