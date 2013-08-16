Українські прикордонники кажуть, що білоруси Мельника їм не передавали
15:04, 16 серпня 2013Суспільство
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Держприкордонслужба спростовує інформацію про затримання Мельника в Білорусі та передачу українській стороні.
Прикордонники кажуть, що журналісти не правильно зрозуміли білорусів
Державна прикордонна служба України спростовує інформацію окремих ЗМІ про затримання у Білорусі та передачу українській стороні колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника.
“Ця інформація не відповідає дійсності. Ми зв’язувалися з білоруськими колегами і вони її спростували”, - повідомили УНІАН у у прес-службі ДПСУ.
За даними відомства, за інформацією білоруських колег, до прес-служби Пінського прикордонного загону (Білорусь) зверталися українські журналісти, які невірно зрозуміли отриману інформацію.
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