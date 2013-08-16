Українські прикордонники кажуть, що білоруси Мельника їм не передавали

Державна прикордонна служба України спростовує інформацію окремих ЗМІ про затримання у Білорусі та передачу українській стороні колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника.

“Ця інформація не відповідає дійсності. Ми зв’язувалися з білоруськими колегами і вони її спростували”, - повідомили УНІАН у у прес-службі ДПСУ.

За даними відомства, за інформацією білоруських колег, до прес-служби Пінського прикордонного загону (Білорусь) зверталися українські журналісти, які невірно зрозуміли отриману інформацію.