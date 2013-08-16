ЗМІ: Мельник утік до Білорусі за паспортом брата (документ)

Із документа, який є у розпорядження редакції Gazeta.ua, відомо, що о 03:15 9 серпня до українського автомобільного пропускного пункту "Городище" під'їхав ВАЗ — 2105. В автомобілі - було двоє чоловіків, водій Петро Гриневич і пасажир, який надав українським прикордонникам паспорт Олександра Мельника.

Чоловіки отримали контрольний талон і за 3 хвилини пройшли митний контроль. О 3:20 були вже на лінії паспортного. В українських прикордонників не виникло сумнівів у дійсності документів.

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О 3:25 ВАЗ з Петром Гриневичем і його пасажиром виїхав з контрольно-пропускного пункту "Городище" в напрямку Республіки Білорусь. О 5.06 приїхали до білоруського пропускного пункту "Верхній Теребежів". Надали необхідні для в'їзду документи інспекторам Пінського прикордонного загону. Але пасажир - паспорт не Олександра Мельника, а Петра Мельника. На той момент Петро Мельник ще не був оголошений у розшук.

Довідка, яку публікує Gazeta.ua, - без реквізитів - відтак не зрозуміло, хто писав довідку і кому вона адресується .