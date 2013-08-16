Російська митниця заявляє, що міжнародних законів не порушувала

Про це заявив у п'ятницю глава ФТС Андрій Бельянінов.

"Я вважаю, що ФМС Росії діяла в рамках своєї компетенції, ми не порушували жодних міжнародних зобов'язань. І якщо це завдало незручності і дискомфорт учасникам зовнішньоекономічної діяльності, я приношу свої вибачення, але ми завжди стоятимемо на варті економічних інтересів РФ", - сказав Бельянінов журналістам.

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Як приклад він навів затримання у п'ятницю на Ростовській митниці вантажу в 30 тонн м'яса, який виходив з України без супровідних документів. З ним же перевозилася і кондитерська продукція. "На жаль, такі епізоди бувають, можливо, цим і було продиктовано (посилення контролю на кордоні)", - передає «Прайм».

Нагадаємо, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами з України, після чого українські компанії заявили, що їх поставки на російський ринок фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 мільярда доларів.

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Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов раніше сьогодні заявив, що Київ у понеділок вирішить, чи звертатися до Всесвітньої торгової організації з приводу проблем із експортом до Росії.