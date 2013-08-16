Україна у понеділок вирішить, чи скаржитись на Росію у СОТ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи ухвалено рішення звернутися до СОТ для розв’язання проблеми.

«У понеділок у нас буде готовий чіткий план дій. Я можу сказати, що там передбачено це питання», - сказав Прасолов.

При цьому він відзначив, що на даний момент у Суздалі ще триває засідання ради Євразійської економічної комісії, на якій українська делегація планувала порушити питання про проблеми з поставками українських товарів до Росії.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Федеральна митна служба Росії з кінця липня посилила контроль вантажів, які ввозяться на територію РФ більш ніж 40 українськими підприємствами і компаніями.

14 серпня Федерація роботодавців України (ФРУ), очолювана українським бізнесменом Дмитром Фірташем, звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти швидкому вирішенню торговельних спорів з РФ, які привели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею. За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників можуть становити близько 2-2,5 млрд дол. при загальному прогнозному обсязі поставок українських товарів до Російської Федерації за підсумками 2-го півріччя 2013 року в обсязі 8,5 млрд дол.

Сьогодні, 16 серпня, прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив створити робочу групу з опрацьовування проблемних питань українсько-російського торговельно-економічного співпробітництва, від якої чекає відповідних пропозицій до 19 серпня.

Українська делегація у складі віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка і представника уряду України в Євразійській економічній комісії (ЄЕК) Віктора Суслова бере участь у засіданні Ради ЄЕК у Суздалі Російської Федерації, на якому планувалося порушити питання про проблеми, що виникли з українським імпортом на російській митниці.