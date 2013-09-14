На Одещині через повінь загинули люди (фото)

На даний момент вже відомо про загибель двох людей. Так, в с. Нові Трояни в Болградському районі потонула 71-річна жінка. А в м. Арциз кульова блискавка вбила чоловіка, який їхав на коні.

Про це пишуть "Факти".

Найбільших бід безперервні дощі наробили у населених пунктах Тарутинського, Арцизького та Болградського і районів. Тут з берегів вийшли річки Анчорак і Когильник. На останній стався прорив дамби. Зруйновано частину залізниці, газогін, затоплено дороги.

Крім того, з шести населених пунктів рятувальники евакуювали 551 осіб (240 жителів села Березине, 150 - Червоне, 104 - Веселий Кут, 41 - Перемога, по 8 чоловік з Теплиці і Павлівки). Тут зруйновано будинки і споруди, затоплено поля, загинули домашні тварини.

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За даними рятувальників, сьогодні вранці вода в затоплених населених пунктах почала спадати. Однак дощі не припиняються. У зв'язку з цим у Держслужбі із надзвичайних ситуацій створено резерв сил та засобів для аварійно-рятувальних робіт.