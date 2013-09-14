Постраждалим від повені на Одещині обіцяють виплатити компенсацію

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Юрій Бойко, який очолює комісію з питань ліквідації наслідків негоди у Одеській області, повідомляється на Урядовому порталі.

«Головне завдання, яке поставив Президент України Віктор Янукович, відправляючи урядову комісію до Одеської області, це, по-перше - допомогти людям із постраждалих від негоди регіонів, і, по-друге - вжити усіх необхідних заходів для запобігання повторенню подібної ситуації у майбутньому», - сказав Бойко.

«Зараз урядова комісія відпрацьовує питання надання фінансової допомоги цим людям. Разом з Одеською обласною адміністрацією ми також вирішуємо питання надання житла мешканцям понад 60 домівок, постраждалих від негоди. Також у понеділок буде прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів щодо виділення коштів з резервного фонду уряду для відбудови інфраструктури – доріг і мостів», - зазначив віце-прем’єр.

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Бойко також підкреслив, що питання щодо обсягів компенсацій людям, які постраждали від негоди, буде вирішено найближчими днями.

Віце-прем’єр-міністр наголосив, що у разі необхідності, для ліквідації наслідків негоди у Одеській області будуть залучені ресурси і техніка з інших регіонів України.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області через сильні дощі підтоплено понад 300 будинків, відселено майже 600 осіб. Двоє людей загинули.

Уряд створив комісію з питань цієї надзвичайної ситуації на чолі з віце-прем‘єр-міністром Бойком. Комісія вже приступила до роботи на місці повені в Одеській області.