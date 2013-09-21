Азаров вважає, що газові контракти 2009 року програшні для обох сторін

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи на 10-ій Ялтинській економічній стратегії, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Він нагадав, що висока ціна на газ привела до того, що за три роки Україна значно скоротила закупівлі російського блакитного палива. "І сьогодні ми говоримо своїм російським партнерам, що в разі, якщо контракт 2009 року не буде змінено, ми й надалі будемо знижувати закупівлі. Росія від цього програє, тому що втратить великого споживача газу. Україна від цього також програє, тому що витрачатиме значні кошти для забезпечення себе газом з інших джерел", - пояснив голова уряду.

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Прем'єр-міністр звернув увагу, що сьогодні Україна здійснює серйозні перетворення, пов'язані з диверсифікацією поставок, збільшенням видобутку власних нафти і газу, поверненням до розробки законсервованих родовищ, почала розробку сланцевих родовищ. "В результаті реалізації нових технологій це дасть змогу видобувати нам значні обсяги газу", - підсумував він.