Азаров заявив про можливість замороження двох гілок ГТС України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров на 10-й щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

Він зазначив, що Україна готова "заморозити" дві гілки своєї газотранспортної системи (ГТС), якщо таке рішення буде погоджено з країнами Євросоюзу.

"Наша ГТС орієнтована на прокачування 150 млрд кубометрів газу і, якщо провести модернізацію, ми зможемо прокачувати і 200 млрд. кубометрів. Але тільки якщо в цьому існує потреба. На жаль, за останній рік обсяг прокачування впав у два рази. І сьогодні ми використовуємо свою ГТС десь на 60% її потужності" , - зазначив він.

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Голова уряду поскаржився, що це призводить до певних витрат, враховуючи, що країни Європейського союзу зацікавлені сьогодні у диверсифікації поставок газу, що знижує використання потужностей української ГТС. "А чому тільки Україна повинна нести витрати? Може, законсервувати дві нитки цього газопроводу? Нам 50 млрд кубометрів газу вистачить" , - заявив він.

На думку Азарова, Україна і ЄС мають спільно прийняти таке рішення.

"Давайте разом приймати таке рішення. Не може Україна одна нести такі колосальні витрати", - сказав прем’єр-міністр.