Українка здобула третє місце на конкурсі талантів в рамках «Міс світу 2013»

Перші два місця в цьому етапі конкурсу, що проводиться в 63-й раз, дісталися представницям Індонезії та Австралії.

Українська красуня, яка нещодавно одержала червоний диплом бакалавра з іконопису, виконала авторську пісню українською мовою, передає РІА Новости.

Читайте також: Названа власниця титулу «Міс Америка» (фото)

До загального фіналу "Міс світу 2013", який призначений на 28 вересня, красуні з 130 країн світу також візьмуть на участь в конкурсах "Краса з метою" і "Топ-модель".

Спочатку організатори планували провести фінал "Міс світу 2013" у передмісті індонезійської столиці Джакарти, проте це рішення зустріло протести з боку радикальної налаштованої меншини індонезійських мусульман, яких не задовольнила навіть відмова від звичайного для колишніх конкурсів виходу дівчат в бікіні, які були замінені на традиційні індонезійські саронги, - довгі полотна тканини, прикрашені етнічними візерунками.

У зв'язку з протестами уряд Індонезії - багатонаселеної мусульманської країни, більшість жителів якого сповідають індуїзм, - переніс проведення фіналу на Балі,

Тим часом, близько 90% жителів Індонезії в цілому - четвертої за чисельністю населення країни світу - сповідують іслам, який проте не є тут державною релігією. Індонезійські мусульмани донедавна мали репутацію надзвичайно віротерпимих, проте останніми роками в країні спостерігається тенденція до посилювання вимог до поведінки представників інших конфесій, вважають спостерігачі.