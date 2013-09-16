Названа власниця титулу «Міс Америка» (фото)

Як повідомляє Associated Press, фінал конкурсу відбувся в Атлантік-сіті увечері 15 вересня, повідомляє Lenta.ru. 24-річна Давулурі стала першою дівчиною індійського походження в історії конкурсу, яка відзначена титулом.

У ході конкурсу талантів вона виконала класичний боллівудський танець. Крім корони Давулурі отримала чек на 50 тисяч доларів , які вона зможе витратити на навчання. Сама переможниця заявила, що в майбутньому планує стати лікарем, як її батько. Друге місце посіла представниця Каліфорнії китайського походження Крістал Лі, а третьою виявилася дівчина з Оклахоми Келсі Грисволд.