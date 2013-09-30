Мельник переховується у Каліфорнії поблизу елітного будинку дочки (відео)

Розшукати Мельника в Каліфорнії не так уже і складно. У відділі ФБР у Сан Дієго повідомили, що надати інформацію про людину, яка перетнула кордон США, а головне - коли саме і де зупинилася, може Департамент національної безпеки. Для цього треба лише надіслати офіційний запит, повідомляє ТСН.

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Журналіст опитав місцевих мешканців та працівників закладів, розташованих поблизу будинку доньки Мельника. Українського ректора тут ніхто не бачив. А будинок самої Олени тепер пустує, повідомили сусіди жінки. І дійсно: ввечері світло у кімнатах не горить.

Як повідомлялося раніше, родичі скандального Мельника зізналися, що він може бути в США. У пятницю, 27 вересня, журналісту ТСН вдалося поговорити із чоловіком Олени, французом Ватео Бантоном. Проте після появи знімальної групи поруч із будинком його тут більше не бачили. Так само і будівельників, які тоді провели журналістів до господаря. Як видно на кадрах відео, на часі елітний будинок реконструюють.

Тоді Бантон не повідомив, де перебуває сама Олена, але сусіди кажуть, що не бачили її вже півтора тижні, проте, сам Ватео на будівництві був присутній чи не щодня.