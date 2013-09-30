Звинувачений у втечі Мельника міліціонер: вину не визнаю і каятися не маю в чому

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні під час судового засідання з розгляду їхньої справи у Броварському міськрайсуді Київської області.

Зокрема, помічник начальника оперативного відділу Києво-Святошинського райуправління ГУ МВС України в Київській області Василь Удовиченко, відповідаючи на запитання суду, чи розуміє він, в чому його обвинувачують, сказав: ”Розумію, в чому обвинувачують. Вину свою не визнаю взагалі і каятися мені нема в чому. Свідчення давати буду».

У свою чергу колишній заступник начальника з громадської безпеки Ірпінського міського відділу міліції ГУ МВС України Київської області Микола Бедрій на аналогічне запитання суду відповів, що своєї вини також не визнає, але свідчення суду надаватиме.

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Сьогодні в ході судового засідання підсудним було оголошено обвинувальний акт. Зокрема, в ньому зазначається, що Удовиченко, отримавши сигнал щодо порушення роботи електронного браслету, який було одягнуто на Мельника, обмежився лише телефонним дзвінком в чергову частину Ірпінського міськвідділу міліції і з часом повідомив, що контакт з браслетом поновився, що не відповідало дійсності. Крім того, він не з’ясував причини втрати сигналу і місце перебування Мельника, сказано в документі.

У свою чергу Бедрій, як зазначається в обвинувальному акті, не організував контроль за поведінкою Мельника, внаслідок чого тому вдалося перереєструвати на інших осіб своє майно й уникнути таким чином накладення арешту на нього. Крім того, після отримання повідомлення про втрату сигналу з браслета Мельника Бедрій не вжив заходів щодо залучення груп швидкого реагування на місце перебування екс-ректора і сам особисто не виїхав за адресою, де мав перебувати Мельник.

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На думку досудового слідства, такі дії правоохоронців підірвали авторитет України і правоохоронних органів, зокрема у їхній здатності контролювати осіб, які піддані домашньому арешту.

Також під час сьогоднішнього судового засідання було визначено порядок проведення судових слухань з розгляду цього кримінального провадження. Зокрема, суд спочатку допитає свідків, потім вивчить матеріали справи та докази, допитає обвинувачених, розгляне клопотання і винесе вирок.

Слід також зазначити, що на початку судового засідання адвокати підсудних заявили клопотання про те, щоб судові засідання проходили в закритому режимі, оскільки, на їх переконання, в матеріалах справи містяться дані, що становлять службову таємницю, є інформація, яка відноситься до категорії конфіденційних. Крім того, на думку адвокатів, розголос дії електронного браслету може призвести про інформування злочинів, які піддані домашньому арешту, що дозволить їм уникнути відповідальності.

Втім, суд зазначив, що в матеріалі відсутні будь-які секретні матеріали і звернув увагу сторін на те, що на попередньому судовому засіданні вже було прийнято рішення, що судове засідання відбуватиметься у відкритому режимі.

Наступне судове засідання призначено на 7 жовтня на 09.30.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня ц. р. під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.

6 вересня прокуратура завершила досудове слідство у кримінальному провадженні щодо двох службових осіб органів внутрішніх справ і передала до суду обвинувальний акт за звинуваченням їх у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, тобто у службовій недбалості, внаслідок якої скоїв втечу затриманий.

Обвинуваченим міліціонерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.