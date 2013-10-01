Опалювальний сезон розпочався у 18 регіонах України

Опалювальний сезон станом на 7:00 1 жовтня розпочався вже у 18 областях України, зокрема - у місті Києві, повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон).

За даними міністерства, крім столиці опалення включено у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Так, в Україні тепло подано вже у 2 889 дитячих садків, 2 704 шкіл, 1 024 лікарень. Також опалюється 6 801 житловий будинок.

У столиці, за інформацією Мінрегіону, вже опалюються понад 35% дитячих садків і лікарень і лише 4% навчальних закладів. Тепло у житлові будинки Києва поки не подається.

Як повідомляв УНІАН, вчора віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул дав завдання прискорити підключення об'єктів соціальної сфери і житлових будинків до опалення у зв'язку з аномально холодною осінню. Він зазначив, що, за даними Укргідрометцентру, цього тижня середньодобова температура повітря буде нижчою за 8 градусів у більшості областей України.