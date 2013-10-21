Мер Новомиргорода спричинив смертельну ДТП (фото)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДАІ УМВС в області, вчора, 20 жовтня, чоловік, рухаючись на автомобілі Mitsubishi у бік Новомиргорода, виїхав на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення з легковиком.

Двоє пасажирів легковика отримали серйозні тілесні ушкодження й були доставлені до Кіровоградської обласної лікарні. Одна з пасажирок від отриманих травм померла у лікарні.

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"Рухаючись по автодорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка, водій автомобіля Mitsubishi ASX 2.0 рухаючись зі сторони м. Кіровограда в напрямку м.Умань при здійсненні обгону не впевнився в безпечності маневру, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ 21099 який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП загинула пасажирка ВАЗ 21099 1987 року народження. Ще одного пасажира 1988 року народження госпіталізовано", - сказано в повідомленні.