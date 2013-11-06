На Одещині розслідують ДТП за участю мера Ізмаїла

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 5 листопада о 8.30 на 92-му кілометрі автодороги Одеса - Рені сталася аварія за участю двох автомобілів - «Ауді» і «ДАФ» з напівпричепом.

Внаслідок ДТП постраждали водій і два пасажири легкового автомобіля. Їх госпіталізовано до Білгород-Дністровської і Саратської центральних районних лікарень. Найбільше постраждав водій.

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Цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Почато кримінальне провадження. Слідчі з`ясовують всі обставини аварії.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело, 5 листопада в Одеській області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою було госпіталізовано кілька осіб, зокрема мера Ізмаїла Андрія Абрамченка. Він їхав до Одеси у службових справах. Автомобіль мера зіткнувся з вантажівкою і перекинувся. Абрамченка, його водія і начальника фінансового управління Ізмаїльскої міськради було госпіталізовано.