Тимошенко вимагає натиснути на владу заради підписання угоди

14:29, 24 листопада 2013
Політика
1025 0

Екс-прем`єр-міністр Юлія Тимошенко закликає український народ тиснути на Президента України Віктора Януковича заради європейської інтеграції України.

Треба примусити їх підписати нашу угоду 29 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні Тимошенко до Євромайдану, яке під час народного віча “За європейську Україну!” на столичній Європейській площі оприлюднила донька Тимошенко Євгенія.

У своєму зверненні Тимошенко відзначила, що 21 листопада “стався “чорний четвер” і новітнє антиєвропейське ГКЧП.

“Ми мусимо його негайно зупинити всіма національними силами”, - наголосила Тимошенко і додала, що це “грубий обман”, що підписання угоди з ЄС зупинилося з причин економічних ускладнень. “Нас просто по договірній ціні продали тим, хто заплатив більше, хто дав гарантії Януковичу увічнити його владу”, - переконана Тимошенко.

Вона зазначила, що сьогоднім завданням є “примусити Віктора Януковича змінити своє принизливе рішення та підписати саме 29 листопада, саме у Вільнюсі Угоду про асоціацію з Європейським Союзом”.

“Треба примусити їх підписати нашу угоду 29 листопада, і саме у Вільнюсі, інакше вони її не підпишуть ніколи”, - наголосила Тимошенко,

За її словами, також потрібно “всією українською громадою” вимагати скликання засідання РНБО та відставки уряду.

Тимошенко закликала ухвалити та передати Януковичу “саме такий ультиматум” і “щодня збільшувати на нього тиск з усіх євромайданів України та світу”.

Під час виголошення цього звернення учасники акції періодично скандували: “Юлі волю!” і “Банду геть!”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter