Тимошенко вимагає натиснути на владу заради підписання угоди

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні Тимошенко до Євромайдану, яке під час народного віча “За європейську Україну!” на столичній Європейській площі оприлюднила донька Тимошенко Євгенія.

У своєму зверненні Тимошенко відзначила, що 21 листопада “стався “чорний четвер” і новітнє антиєвропейське ГКЧП.

“Ми мусимо його негайно зупинити всіма національними силами”, - наголосила Тимошенко і додала, що це “грубий обман”, що підписання угоди з ЄС зупинилося з причин економічних ускладнень. “Нас просто по договірній ціні продали тим, хто заплатив більше, хто дав гарантії Януковичу увічнити його владу”, - переконана Тимошенко.

Вона зазначила, що сьогоднім завданням є “примусити Віктора Януковича змінити своє принизливе рішення та підписати саме 29 листопада, саме у Вільнюсі Угоду про асоціацію з Європейським Союзом”.

“Треба примусити їх підписати нашу угоду 29 листопада, і саме у Вільнюсі, інакше вони її не підпишуть ніколи”, - наголосила Тимошенко,

За її словами, також потрібно “всією українською громадою” вимагати скликання засідання РНБО та відставки уряду.

Тимошенко закликала ухвалити та передати Януковичу “саме такий ультиматум” і “щодня збільшувати на нього тиск з усіх євромайданів України та світу”.

Під час виголошення цього звернення учасники акції періодично скандували: “Юлі волю!” і “Банду геть!”.