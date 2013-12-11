Кабмін збирається надати «Нафтогазу» держгарантії на 4,8 мільярда

Кабінет міністрів схвалив умови надання НАК «Нафтогаз України» державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань з погашення облігацій номінальною вартістю 4,8 млрд грн.

«Державні гарантії надаються Кабінетом міністрів України в межах загального обсягу, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", для забезпечення виконання зобов'язань з погашення облігацій номінальною вартістю 4,8 млрд грн та інших зобов'язань, що випливають з проспекту емісії або умов випуску облігацій, на термін їх обігу», - говориться в урядовій постанові від 4 грудня 2013 року.

"Нафтогаз України" розміщує облігації з метою одержання коштів для погашення заборгованості за кредитними договорами.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада цього року Кабінет міністрів України пролонгував термін користування кредитними ресурсами, наданими Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» російським «Газпромбанком» в обсягу 2 млрд дол.

Крім того, уряд затвердив умови надання «Нафтогазу» в 2013 році державних гарантій у розмірі 4,25 млрд грн для забезпечення часткового виконання зобов'язань держхолдингу перед російським банком.

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У липні 2012 року «Нафтогаз України» уклав низку кредитних угод для забезпечення своєчасних і повних розрахунків із «Газпромом» за імпортований до України природний газ. На той момент кредити стали єдиним ефективним інструментом розрахунків в умовах дефіциту оборотних коштів НАК, викликаного державним регулюванням цін на природний газ і тарифів на теплову енергію для населення, а також незадовільним станом розрахунків споживачів за одержаний природний газ.

Зокрема, «Нафтогаз» уклав угоду про надання термінової кредитної лінії на суму до 2 млрд дол. з російським «Газпромбанком» з терміном погашення основної суми заборгованості 24 червня 2013 року, а раніше аналогічні кредитні угоди були укладені з рядом вітчизняних банківських установ - «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрексімбанком» та іншими. Умовами цих кредитних угод передбачено погашення частини основного боргу до кінця 2013 року.

9 жовтня 2013 року Верховна Рада України дозволила надати державні гарантії «Нафтогазу України» у розмірі 11 млрд грн для забезпечення корпоративних зобов'язань в рамках виконання кредитних угод із «Газпромбанком» (РФ) в обсягу 2 млрд дол. і вітчизняними банківськими установами, зокрема «Ощадбанком».