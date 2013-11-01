«Нафтогаз» звільнили від фінансових зобов'язань за держгарантіями

«Публічне акціонерне товариство« Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» звільняється від зобов'язань надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за наданими в 2013 році державним гарантіям і вносити плату за надання таких державних гарантій», - йдеться в урядовій газеті «Урядовий Кур'єр».

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 9 жовтня 2013 дозволила надати державні гарантії Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у розмірі 11 млрд грн для забезпечення корпоративних зобов'язань у рамках виконання кредитних угод з «Газпромбанком» (РФ) в обсязі 2 млрд дол та вітчизняними банківськими установами, зокрема «Ощадбанком».

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Наприкінці жовтня Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект, що припускає звільнити Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України», що завершила перше півріччя 2013 року з чистим збитком в 10 млрд грн, від сплати до Держрезерву суми в 1,287 млн грн.

Довідка УНІАН . Національна акціонерна компанія « Нафтогаз України » в січні- червні 2013 року збільшила чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності ( МСФЗ ) в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року в 2,25 разу - до 9,998 млрд грн с 4,451 млрд грн. Чистий дохід компанії від реалізації продукції за 6 місяців 2013 скоротився в порівнянні з аналогічним періодом 2012 до 38,140 млрд грн з 62,866 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.