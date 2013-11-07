Кабмін пропонує Раді обмежити надання держгарантій

Про це йдеться у проекті закону №3557, поданому Кабінетом міністрів 6 листопада.

«Для обмеження граничного обсягу надання гарантій (не більше п`яти відсотків доходів загального фонду Державного бюджету України) пропонується доповнити статтю 18 новим абзацом. На даний момент граничний обсяг гарантій не регулюється», - зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

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Як наголошується у пояснювальній записці, на сьогодні обсяг гарантованого державного боргу України перевищує аналогічні показники більшості країн ЄС. «Обсяг прямого державного боргу України є одним з найнижчих в Європі, однак відношення гарантованого державного боргу до ВВП на кінець 2012 року становило 8,3%, тоді як аналогічний середньоєвропейський показник становить 6%», - наголошується у пояснювальній записці.

У документі звертають увагу, що у разі збереження ситуації у наступні бюджетні періоди велика ймовірність перекладання частини гарантованих зобов`язань на державний бюджет. «І це притому, що у 2013 році витрати на погашення і обслуговування державного боргу заплановані у розмірі 31%, а за методологією МВФ і Світового банку показник в 40% вже вважається критичною для виконання державою своїх обов`язків», - повідомляється у пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, обсяг державних гарантій, передбачених у бюджеті на 2013 рік, становить 50 млрд грн. Прогнозний обсяг номінального ВВП за підсумками 2013 року оцінюється на рівні більш як 1 трлн грн (181 млрд дол. США).