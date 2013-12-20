Новини з ВР Євромайдан зустрів оплесками і феєрверком (відео)

Опозиційні політики зі сцени Євромайдану представили це не як перемогу тієї чи іншої політичної сили, а як перемогу Євромайдану і кожного присутнього під час акцій протесту, повідомляє ТСН.

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Перемогу святкували гучно: над Майданом вибухнув феєрверк. Також в небо запустили дві тисячі китайських ліхтариків, які символізували загадане бажання або молитву про те, щоб в Україні все було добре.

Також на Євромайдані завершили прикрашати ялинки, які там ростуть.

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