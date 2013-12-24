Китай став другим партнером України за обсягами взаємної торгівлі - Кожара

Як передає кореспондент УНІАН, про це на щорічній підсумковій прес-конференції повідомив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

«На сьогодні Китай став другим торговельним партнером України за обсягами взаємної торгівлі, і нещодавно відбувся надзвичайно важливий візит Президента України до КНР (3-6 грудня – УНІАН). Було ухвалено велику кількість двосторонніх документів. Серед цих документів відзначимо передусім підписання базового політичного договору між двома країнами, робота над яким тривала багато років. Крім того, було домовлено про реалізацію стратегічних проектів з Китаєм. Також під час зустрічі мова йшла про великі інфраструктурні об’єкти», - повідомив міністр.

Крім цього, сказав Кожара, «Китай на сьогодні стає одним із найбільших споживачів агропромислового сектору України».