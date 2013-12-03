Янукович прибув до Китаю

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, главу Української держави зустрічали в аеропорту представники урядів КНР та України о 23:00 за місцевим часом.

Протягом державного візиту, який заплановано на 3-6 грудня, Янукович відвідає Сіань та Пекін, де візьме участь у низці зустрічей та підписанні двосторонніх документів.

Зокрема, передбачаються переговори Президента України з Головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном у вузькому та розширеному форматах, зустрічі з керівництвом уряду та парламенту країни. Також планується відвідання главою Української держави провінції Шеньсі та його виступ на бізнес-форумі за участю представників ділових кіл України та Китаю.

Як йдеться в повідомленні, першочергову увагу в ході переговорів на найвищому рівні буде приділено питанням практичної реалізації та перспектив розвитку українсько-китайської співпраці, насамперед, у торговельно-економічній, інвестиційній, фінансово-кредитній, енергетичній, аграрній та науково-технічній сферах.

За результатами візиту сторони мають намір підписати близько 20 документів, спрямованих на поглиблення відносин стратегічного партнерства між Україною та Китаєм і розширення двосторонньої взаємодії, зокрема в політичній, енергетичній, авіабудівній, аграрній, гуманітарній та інших сферах, поінформували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, лідери опозиції закликали Президента Януковича скасувати свій візит до Китаю у зв’язку з політичною та економічною кризою в України.

“Ми закликаємо його негайно скасувати візит до Китаю. Зараз не у Китаї вирішується доля України. Президент зобов'язаний залишитись в Україні”, - заявив, зокрема, лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що опозиція закликає Януковича негайно підписати указ про відставку уряду і розпочати кримінальне провадження стосовно міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та інших осіб, які “задіяні в силовому сценарії”.

Нагадаємо, після того, як уряд 21 листопада відмовився від підписання Угоди про асоціацію з ЄС в Україні розпочалися і тривають масштабні акції протесту громадян.