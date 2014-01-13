На Харківщині поховали загиблих під час пожежі на "Хартроні"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

У церемонії прощання із загиблими взяли участь перший заступник голови облдержадміністрації Валентин Дулуб, заступники голови ОДА, керівники департаментів та управлінь. Вони висловили співчуття рідним і близьким покійних.

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Як повідомляв УНІАН, 8 січня сталася пожежа на території заводу «Хартрон», у п’ятиповерховій виробничій будівлі, яку орендує ТОВ «Харківська ювелірна фабрика». Загинуло 8 осіб. Ще 22 було врятовано. Після пожежі було госпіталізовано сімох осіб.