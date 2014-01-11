Керівника харківського підприємства, на якому під час пожежі загинуло 8 робітників, підозрюють у злочині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в.о. прокурора області Володимир Суходубова.

За його словами, керівнику підприємства, на якому 8 січня сталася пожежа, направлено повідомлення про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

Суходубов додав, що прокуратура звернулася до суду з клопотанням про його затримання.

«Ми звернулися до суду з клопотанням про затримання очільника підприємства для доставки на судове засідання з метою обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягає на взятті підозрюваного під варту», - зазначив він.

Як стало щойно відомо, суд задовольнив клопотання про затримання керівника підприємства і доставки його до суду для обрання міри запобіжного заходу.

Суходубов також повідомив, що на підприємстві виявлено грубі порушення вимог пожежної безпеки, тому до групи відповідальних осіб можуть потрапити й інші особи, у том числі працівники контролюючих органів.

Окрім того, в області відбудеться низка перевірок підприємств на предмет дотримання вимог пожежної безпеки. Перевірятися будуть також і органи контролю.

В. о. прокурора області також зазначив, що, відповідно до висновків експертизи, у крові загиблих на пожежі алкоголю не виявлено.

Читайте також: Пожежа на харківській ювелірній фабриці: люди стрибали з вікон, щоб врятуватися від вогню

Як повідомляв УНІАН, 8 січня об 11:29 до служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу по вул. Академіка Проскури, 1, на території заводу «Хартрон».

Пожежа виникла в п'ятиповерховій виробничій будівлі, яку орендує на території заводу ТОВ «Харківська ювелірна фабрика». Вогнем було пошкоджено 4-й і 5-й поверхи будівлі на площі 250 кв. м.

Рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на інші поверхи будівлі. О 12:40 пожежу було локалізовано, о 14:10 ліквідовано. Зараз проводяться роботи з розбирання конструкцій будівлі.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

Внаслідок пожежі загинули 8 осіб. Ще 22 особи рятувальникам вдалося врятувати.

За фактом пожежі на ювелірній фабриці відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей).