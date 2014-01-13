У Сумах зацвіли проліски (фото)
15:09, 13 січня 2014Суспільство
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У Сумах у зв'язку з аномальним потеплінням на багатьох деревах і кущах набубнявіли бруньки, а також зацвіли проліски
Проліски в Сумах / Фото: rama.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні фотографії масово розміщують у соцмережах місцеві жителі, а також публікують ЗМІ.
Останніми днями в обласному центрі спостерігалася плюсова температура повітря, а вранці понеділка, 13 січня, було близько нуля градусів.
Водночас сумські синоптики вже найближчими днями обіцяють значне похолодання – до 16° морозу на 19-20 січня.
Довідка УНІАН. У Сумах за останні 130 років максимальна температура повітря 13 січня становила 5,7° тепла в 2005 році, мінімальна – 26,5° морозу в 1950 р.
Проліски в Сумах / Фото: rama.com.ua
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