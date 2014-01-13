У Сумах зацвіли проліски (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні фотографії масово розміщують у соцмережах місцеві жителі, а також публікують ЗМІ.

Останніми днями в обласному центрі спостерігалася плюсова температура повітря, а вранці понеділка, 13 січня, було близько нуля градусів.

Водночас сумські синоптики вже найближчими днями обіцяють значне похолодання – до 16° морозу на 19-20 січня.

Довідка УНІАН. У Сумах за останні 130 років максимальна температура повітря 13 січня становила 5,7° тепла в 2005 році, мінімальна – 26,5° морозу в 1950 р.