У Рівному водія, який п’яним збив насмерть трьох підлітків, посадили на 10 років

Як передає кореспондент УНІАН, у судовому залі зазначалося, що тієї ночі мікроавтобус в’їхав у групу юнаків та дівчат, які поверталися з дискотеки і проходили узбіччям дороги.

Читайте такожРоботодавця водія маршрутки, винного у кривавому ДТП на Сумщині, позбавлять ліцензіїУ результаті троє молодих людей, серед яких одна неповнолітня, загинули на місці пригоди. Двох доставили до лікарні. Водій з місця ДТП втік. Допомоги потерпілим не надав. За словами судді Сергія Сидоренка, експертизою встановлено, що водій мікроавтобуса був п’яним.

Винуватця трагедії засуджено до максимального строку позбавлення волі – 10 років.

Родичі потерпілих та загиблих схвально вислухали ухвалу суду.

«Починаючи із вчорашнього дня, ми дуже затривожилися, що прокурор хотів стати на бік і сторону злочинця, але вірили, що суд гуманний і справедливий і винесе правильний вирок. Судячи із сьогоднішнього засідання ми почули, що вирок винесений максимальний», – прокоментувала кореспонденту УНІАН рішення суду мати загиблої 17-річної дівчини Інна Кидун.

Читайте такожСуд взяв під варту водія маршрутки, який скоїв смертельну ДТП в Сумській області Підозрюючи, що зловмисник за сприяння прокуратури, отримає мінімальний термін, родичі потерпілих та загиблих учора запросили в судовий зал представників ЗМІ.

Після судового засідання представник прокуратури залишив зал і спілкуватися з пресою не став.

Винуватця трагедії у залі суду взяли під варту. Крім перебування в тюрмі він має відшкодувати родичам загиблих і постраждалих завдані збитки.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2013 року на Рівненщині троє людей загинули і двоє були травмовані в результаті наїзду п’яного водія на групу пішоходів.

Водій з місця ДТП зник. Автомобіль, який скоїв наїзд, було знайдено за 300 метрів від місця події. А водія о 8-й ранку затримали в місцевому лісі. Він був у нетверезому стані. Як пояснив порушник, спиртне він вживав з 18-ї вечора.