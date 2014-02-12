У Донецькій області зафіксовано випадок смерті від грипу

Про це повідомляє сайт МОЗ.

Водночас, епідемічного порогу захворюваності наразі не подолано в жодному регіоні України.

"За інформацією Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу "Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України" за період з 03 по 07 лютого 2014 року показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги в жодному регіоні України і знаходяться в межах від – 9,4% в м. Севастополі до – 80,2 % в Івано-Франківській області", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Мексиці близько 3,8 тисяч осіб захворіли на свинячий грип, люди продовжують помиратиЗа даними МОЗ, за звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 216 764 особи, серед них 135 103 особи (62,3 %) становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 47,7 на 10 тисяч.

"Найвищі показники захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в м. Києві та Київській області - до 81,6, а найменший у Харківській області – 19,1 на 10 тисяч населення", - повідомляють медики

У порівнянні з минулим тижнем темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослих та дітей збільшився на 19,5% та 1,7 % відповідно.