Аеропорт «Одеса» змінив графік рейсів через туман

Як передає кореспондент УНІАН, скасовано рейс з Шереметьєво (Росія), що очікувався о 00.10.

Рейс із Стамбула (Туреччина), що очікувався о 9.10, планується прийняти об 11.10, з Шереметьєво – замість 9.45 планується прийняти о 12.55.

Також перенесено відправлення рейсу на Стамбул - на 12.00 з 10.05, рейсу на Шереметьєво - на 14.00 з 10.35, і скасовано літак на Шереметьєво (02.55).

Сьогодні о 7.00 вилетів лише літак до Борисполя. Решта літаків поки що очікується за розкладом.

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Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і зв'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

За підсумками 2012 року аеропорт «Одеса» збільшив пасажиропотік на 10,1% - до 907,6 тис. пасажирів.