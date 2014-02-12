Синоптики прогнозують в Україні похолодання після 20 лютого

Тепла погода в Україні збережеться до 20 лютого.

«Весь цей час в країні буде плюсова температура в межах +4...+6 градусів, у Криму - до +15. Правда, в найближчі дні в Києві, на заході, півночі і в центрі можливі дощі», - сказав заступник начальника Гідрометцентру Анатолій Прокопенко, повідомляють "Вести".

Він підкреслив, ймовірно, що морози в кінці лютого-початку березня ще повернуться в Україну.