ДСНС закликає утриматися від подорожей у гори Івано-Франковської області 12-14 лютого
15:35, 11 лютого 2014Суспільство
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Український гідрометцентр повідомляє: 12-14 лютого, у зв’язку з відлигою, у високогір'ї Iвано-Франкiвської області оголошується небезпека сходження снігових лавин.
ДСНС закликає утриматися від подорожей у гірську місцевість12-14 лютого через лавини
У зв’язку з цим Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян утриматися упродовж 12-14 лютого від подорожей у гірську місцевість.
Проте якщо поїздки уникнути неможливо, попередьте близьких та знайомих, куди, з ким та на який період ви їдете (подорожуєте). Якщо ви збираєтеся у похід, узгодьте свій маршрут зі співробітниками рятувального пункту, який знаходиться у тій місцевості, куди ви прямуєте.
Пішоходи й водії повинні мати із собою мінімальний запас води (краще гарячої) та їжі на 1-2 доби, сірники (або альтернативний спосіб видобутку вогню), карту місцевості, заряджений телефон, теплий одяг, ковдру, мотузку, аптечку.
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