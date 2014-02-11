ДСНС закликає утриматися від подорожей у гори Івано-Франковської області 12-14 лютого

У зв’язку з цим Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян утриматися упродовж 12-14 лютого від подорожей у гірську місцевість.

Проте якщо поїздки уникнути неможливо, попередьте близьких та знайомих, куди, з ким та на який період ви їдете (подорожуєте). Якщо ви збираєтеся у похід, узгодьте свій маршрут зі співробітниками рятувального пункту, який знаходиться у тій місцевості, куди ви прямуєте.

Пішоходи й водії повинні мати із собою мінімальний запас води (краще гарячої) та їжі на 1-2 доби, сірники (або альтернативний спосіб видобутку вогню), карту місцевості, заряджений телефон, теплий одяг, ковдру, мотузку, аптечку.