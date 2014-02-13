Футбольні ультрас оголосили перемир'я по всій країні

"В українському суспільстві зараз склалася дуже непроста ситуація. Зокрема, у деяких фанатських рухів вже почалися проблеми у своїх містах з органами "правопорядку" та місцевою "владою" виключно тому, що представники цих рухів публічно висловили свою мирну, громадянську позицію, на яку вони мають повне право. У зв'язку з цим ми вважаємо, що продовжувати будь-які протистояння між собою - це злочин", - говориться у повідомленні на сайті ультрас.

Перемир'я включає в себе заборону на заволодіння атрибутами опонентів, словесні образи інших команд, образи у вигляді банерів, графіті чи картинок у соцмережах, конфронтацію з "простими вболівальниками".

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Як стверджується на сайті, рішення про перемир'я повністю підтримали лідери фанатських рухів футбольних клубів:

Прем'єр-ліги: Волинь Луцьк, Ворскла Полтава, Динамо Київ, Дніпро Дніпропетровськ, Закарпаття Ужгород, Зоря Луганськ, Карпати Львів, Металіст Харків (Південна і Північна трибуни), Металург Запоріжжя, Металург Маріуполь, ФК Севастополь, Таврія Сімферополь (Сектор 5 і Сектор 9), Чорноморець Одеса, Шахтар Донецьк.

Перша і Друга Ліги: Авангард Краматорськ, Буковина Чернівці, Геліос Харків, Десна Чернігів (Хлопці Північної Столиці і Ультрас Десна), Дніпро Черкаси, Енергія Нова Каховка, Зірка Кіровоград (червоно-жовті і жовто-зелені), Кристал Херсон, ФК Миколаїв, Нива Тернопіль, ФК Олександрія, Оболонь Київ, Поділля Хмельницький, Скала Стрий, Сталь Алчевськ, Сталь Дніпродзержинськ, ФК Суми, Титан Армянськ.

Фанатські рухи аматорських ліг і без клубів: ФК Бровари, Кривбас Кривий Ріг, Нива Вінниця, Полісся Житомир, ЦСКА Київ.

"Те, що фанати спостерігали і відчували на собі протягом багатьох років, в ці місяці відчули багато простих громадян України з різних регіонів нашої країни. Несправедливість, скотське ставлення, побої, тортури. Ось те, чим сьогоднішня влада "нагодувала" громадян України (і це не найстрашніші речі, які сталися)", - додали ініціатори перемир'я.

Повідомлення закінчується закликом до підтримки єдності України і гаслом "Від Луганська до Карпат фанат фанату - друг і брат".

Перемир'я між рухами фанатів різних клубів оголошено на невизначений термін.