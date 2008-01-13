За годину львів`яни «змели» 2,5 тисячі пампухів

Під час першого фестивалю "Пампушок", який проходить на площі Ринок у Львові, сьогодні, 13 січня, гостям фестивалю розповіли про єврейські, вірменські, американські рецепти пампухів та традиції святкування Різдва у цих країнах, повідомляє Zaxid.net. Відвідати свято прийшло понад півтисячі львів’ян, а для того, щоб скуштувати головний атрибут дійства, треба було вистояти чималу чергу.

Лише за годину було продано 2,5 тисячі пампухів. 3 000 пампухів львівські пекарі виготовили заздалегідь, решту випікали просто на площі Ринок.

Також сьогодні на площі біля Домініканського собору влаштували благодійний обід, на якому роздавали борщ із пампухами малозабезпеченим жителям Львова.