За годину львів`яни «змели» 2,5 тисячі пампухів

17:55, 13 січня 2008
Суспільство
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Єврейські, вірменські, американські рецепти...

Під час першого фестивалю "Пампушок", який проходить на площі Ринок у Львові, сьогодні, 13 січня, гостям фестивалю розповіли про єврейські, вірменські, американські рецепти пампухів та традиції святкування Різдва у цих країнах, повідомляє Zaxid.net. Відвідати свято прийшло понад півтисячі львів’ян, а для того, щоб скуштувати головний атрибут дійства, треба було вистояти чималу чергу.

Лише за годину було продано 2,5 тисячі пампухів. 3 000 пампухів львівські пекарі виготовили заздалегідь, решту випікали просто на площі Ринок.

Фестиваль ”Пампушок” у Львові

Також сьогодні на площі біля Домініканського собору влаштували благодійний обід, на якому роздавали борщ із пампухами малозабезпеченим жителям Львова.

 

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